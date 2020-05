DRAMA KOREA Terbaru yang Akan Diperankan Park Hae Joon, Pemeran Lee Tae Oh di World of The Married

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja menyelesaikan syutingnya untuk peran Lee Tae Oh di Drama The World of The Married, Park Hae Joon dikonfirmasi akan kembali bermain untuk seri drama lainnya berjudul “Declaration of Emergency".

Park Hae Joon akan bermain bersama aktor populer Korea lainnya yakni Im Siwan, Kim Nam Gil dan banyak lagi telah dikonfirmasi untuk bergabung dengan Song Kang Ho dan Lee Byung Hun dalam film bertajuk “Declaration of Emergency".

Dilansir dari Soompi, “Declaration of Emergency" adalah film menegangkan yang akan menceritakan kisah tentang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya yang muncul ketika sebuah pesawat terpaksa melakukan pendaratan darurat.

• 7 Soundtrack Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple, Cek Link YouTube

Song Kang Ho, yang terkenal karena perannya dalam film "Parasite," akan memerankan seorang detektif yang menyelidiki insiden bencana tersebut.

Lee Byung Hun dipastikan akan memerankan seorang ayah yang memiliki fobia pesawat tetapi menaiki pesawat untuk putrinya.

Jeon Do Yeon juga dikonfirmasi untuk bergabung dengan para pemeran sebagai jenderal dan berencana untuk memamerkan sisi yang sama sekali baru untuk aktingnya.

Para pemain juga akan menyertakan Kim Nam Gil, yang telah menangani berbagai genre di masa lalu dengan pengalamannya dalam film dan drama.

• AKTOR Pemeran Lee Tae Oh The World of The Married Main Layar Lebar, Park Hae Joon Duet Im Siwan

Dia akan memainkan wakil kapten pesawat.

Selain itu, Im Siwan akan kembali ke layar lebar untuk mengambil peran sebagai penumpang yang naik pesawat sendirian.

Kim So Jin dari film pemenang penghargaan "The Man Standing Next" juga akan membintangi "Declaration of Emergency" sebagai pramugari, sementara Park Hae Joon dari drama JTBC yang sangat terkenal "The World of the Married" dikonfirmasi untuk berperan sebagai kepala pusat manajemen krisis pemerintah.