7 Soundtrack Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple, Cek Link YouTube

7 Sountrack Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple, Cek Link YouTube

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/ISTIMEWA JTBC VIA TRIBUNNEWSWIKI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple kini tengah naik daun.

Drama produksi JTBC ini berhasil membuat penonton hanyut terbawa alur cerita.

Menjelang episode akhir cerita yang akan berakhir pekan depan, rating pemirsa untuk episode terbaru "The World of the Married" kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea, Sabtu 9 Mei 2020 kemarin.

Seri The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis pekan depan, Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020)

• 5 Pelajaran Berharga Drakor The World Of The Married, Tonton Episode Terakhir di Dramaqu, VIU & JTB

Episode terakhir The World of The Married akan menjadi bagian yang paling dinantikan untuk melihat akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan ini.

Tak hanya kisahnya saja, namun deretan lagu yang menjadi sountrack penanyangan drakor ini juga membuat pemirsa baper.

Tak lengkap jika menonton tanpa mengetahui lagu-lagu yang menjadi sountrack di drama The World of The Married

Dilansir dari berbagai sumber, inilah lagu sountrack Drama Korea The World of The Married:

• EPISODE TERAKHIR The World of The Married Baru Selesai Digarap 12 Mei, Tonton di Dramaqu, VIU & JTBC

1. Lonely Sailing 고독한 항해 - Kim Yuna 김윤아

2. Josh Daniel – Nothing On You

3. Sonnet Son(손승연) - Sad