5 Pelajaran Berharga Drakor The World Of The Married, Tonton Episode Terakhir di Dramaqu, VIU & JTB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The World Of The Married adalah drama paling populer di Korea saat ini.

Tak hanya di Korea saja, namun drama yang diangkat dari serial populer BBC Dr.Foster ini juga menjadi perbincangan di tanah air.

Dari mencapai rating pemirsa yang memecahkan rekor hingga menjadi yang paling banyak dibicarakan tentang konten hiburan, drama ini telah memberikan efek besar pada pemirsa.

• EPISODE TERAKHIR The World of The Married Baru Selesai Digarap 12 Mei, Tonton di Dramaqu, VIU & JTBC

Sekilas Tentang The World Of The Married

The World Of The Married mengikuti kehidupan pasangan Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang telah menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia.

Tapi, suatu hari semuanya hancur setelah tindakan pengkhianatan.

Drama yang sangat mengasyikkan, The World Of The Married lebih dari sekadar kisah perselingkuhan.

Kisah ini berfokus pada hubungan, keluarga, cinta, beradaptasi dengan perubahan baru, masalah sosial dan banyak lagi.

Dengan hanya dua episode lagi yakni episode 15 dan episode 16, kita akan melihat beberapa pelajaran berharga yang diajarkan drama ini kepada kita seperti dilansir dari Hellokpop:

• AKTOR Pemeran Lee Tae Oh The World of The Married Main Layar Lebar, Park Hae Joon Duet Im Siwan

1. Tak Ada Kehidupan yang Sempurna