EPISODE TERAKHIR The World of The Married Baru Selesai Digarap 12 Mei, Tonton di Dramaqu, VIU & JTBC

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah gak sabar untuk menantikan ending dari drama The World of The Married?

Seri The World of The Married Episode 15 dan Episode 16 yang merupakan sesi terakhir akan rilis JTBC Jumat (15/5/2020) dan Sabtu (16/5/2020).

Episode terakhir The World of The Married akan menjadi bagian yang paling dinantikan untuk melihat akhir dari kisah penuh emosi dan skandal percintaan ini.

Sementara itu para pemeran The World of The Married baru saja menyelesaikan pembuatan film drama untuk 2 seri terakhir ini.

Dilansir dari Kstarlive, baru pada Selasa 12 Mei kemarin, pemeran drama 'The World of the Married' telah menyelesaikan syuting untuk dua episode terakhir drama.

Drama hit akan berakhir pekan ini, dengan episode 16 terakhir akan ditayangkan pada 16 Mei mendatang

'The World of the Married' diangkat dari serial populer BBC 'Doctor Foster.'

Ini pusat ceritanya untuk Ji Sunwoo (diperankan oleh Kim Hee Ae), seorang dokter keluarga.

Dia tampaknya memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga yang bahagia, tetapi dia dikhianati oleh suaminya Lee Tae Oh (diperankan oleh Park Hae Joon).

Drama ini telah menerima banyak cinta dari pemutaran perdana.