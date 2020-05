Tahap Satu, Wabup Ontot Salurkan BST kepada 10.302 KPM di Kabupaten Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 10.302 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Sanggau.

Pembagian BST dilakukan secara simbolis dalam kegiatan Launching Pembayaran BST Kementerian Sosial Republik Indonesia di halaman Kantor Pos Sanggau, Selasa (12/5/2020).

Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengatakan bahwa penyaluran BST diberikan kepada masyarakat yang sudah tercatat by name by adres dan terdampak luar biasa terhadap Covid-19.

"Saya tidak mau bantuan ini diberikan kepada mereka yang tidak jelas, Artinya mereka yang menerima ini betul-betul orang yang tepat," katanya.

Ontot berharap dengan bantuan pemerintah ini, dapat sedikit membantu masyarakat yang sedang mengalami persoalan ekonomi akibat terdampak Covid-19.

"Semoga bisa membantu meringankan beban mereka. Apalagi saat ini sedang bulan ramadan dan tidak lama lagi memasuki idul fitri," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau, Valentinus Sudarto menyampaikan penyaluran BST tahap awal diberikan kepada 10.302 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk kuota BST Kabupaten Sanggau sebesar 14.848 KPM, Kuota tersebut bertambah 1.595 menjadi 16.443 KPM.

"Setelah kita negosiasi dengan Pemerintah Pusat akhirnya kuota untuk Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 16.443 KPM dari awalnya 14.848 KPM,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia, Kabupaten Sanggau Ahmad Syarifuddin menyampaikan bahwa untuk tahap I, BST sebesar Rp 600 ribu akan diberikan kepada 10.302 keluarga penerima manfaat (KPM).