VIU.COM - A World of Married Couple Episode 14 Subtitle Indonesia FULL HD, Link JTBC dan DRAMAQU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Meski telah rilis lebih awal di JTBC kemudian DRAMAQU, kehadiran Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple di situs VIU.COM masih menjadi favorit pemirsa.

Dengan alasan, tampilan gambar yang lebih terang atau full HD menjadi alasan pecinta drakor yang paling diminati saat ini.

Tonton A World of Married Couple di link di bawah ini :

LINK STREAMING VIU

Cerita ini merilis dua episode baru setiap Sabtu dan Minggu di beberapa situs seperti JTBC, VIU dan DRAMAQU.

Drakor The World of The Married berjalan untuk musim pertamanya akan berakhir dengan episode 16.

Dengan demikian masih satu pekan untuk kita mengetahui ending dari drama yang menguras emosi ini.

Sekilas drama The World of The Married mengisahkan Ji Sun Woo adalah dokter keluarga.

Dia menikah dengan Lee Tae Oh dan mereka memiliki seorang putra.

Dia tampaknya memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga yang bahagia, tetapi dia dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh.