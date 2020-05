Nonton Streaming The World of The Married Episode 13 Full Sub Indonesia di JTBC, Viu dan Dramaqu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nonton Drama Korea The World of The Married Episode 13 full Subtitle Indonesia di Dramaqu, VIU dan JTBC dirilis hari ini Sabtu 9 Mei 2020.

Nonton Streaming Drama Korea yang paling populer saat ini bisa lewat beberapa cara.

Berikut beberapa Link Nonton Streaming Drama Korea The World of The Married Episode 13 full Subtitle Indonesia :

Sinopsis

Mengikuti peran Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang menggambarkan hubungan antara dia dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) saat dia mencoba untuk berurusan dengan pengkhianatannya lebih dari satu kali.

Lee Tae Oh, yang sekarang mantan suaminya, telah kembali ke kota bersama istrinya Yeo Da Kyung (Han So Hee)dan putrinya, Jenny dengan tujuan menghancurkan kehidupan mantan istrinya dan mendapatkan putranya Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) kembali.

Ada banyak kejutan di episode terakhir lalu, Joon Young tidak hanya pindah sehingga dia bisa memberi ibunya kebebasan dan mulai tinggal bersama ayahnya, Tae Oh, dan Da Kyung memperlihatkan tampak seperti keluarga yang baik.