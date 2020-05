Live Streaming Drama Korea The World of The Married Subtitle Indonesia, Jadwal Episode 14, 15 dan 16

DRAMAQU - World of The Married Episode 13 Telah Rilis Hari Ini Sabtu 9 Mei 2020

Tangkap layar JTBC via DRAMAQU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai penggemar dan penikmat tayangan Drama Korea, tentu Anda menanti-nanti kapan tayangan drama kesayangan Anda akan tampil.

Satu diantara drama yang tengah populer saat ini dan mampu membawa emosi penontonnya larut dalam cerita adalah The World of The Married.

Drakor The World of The Married saat ini tengah menjadi tayangan yang dinanti-nantikan.

The World of The Married dibuat 16 episode dan sudah tayang sampai episode 13.

Bagi Anda yang ingin menikmati Drama Drakor The World of The Married dengan subtitle Indonesia bisa melalui streaming Viu Dramaqu.

Versi sub Indo akan dirilis hari ini, Sabtu 9 Mei 2020.

Sebagai informasi, berikut jadwal Drakor The World of The Married dari episode pertama hingga episode 16.

Jadwal Tayang The World of The Married

Episode 1: 27 Maret 2020

Episode 2: 28 Maret 2020

Episode 3: 3 April 2020

Episode 4: 4 April 2020

Episode 5: 10 April 2020

Episode 6: 11 April 2020

Episode 7: 17 April 2020

Episode 8: 18 April 2020

Episode 9: 24 April 2020

Episode 10: 25 April 2020

Episode 11: 1 Mei 2020

Episode 12: 2 Mei 2020

Episode 13: 8 Mei 2020

Episode 14: 9 Mei 2020

Episode 15: 15 Mei 2020

Episode 16 [END]: 16 Mei 2020

Sinopsis