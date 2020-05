Dramaqu The World of Married Couple Sub Indonesia Episode 13 Live Streaming JtBC dan Viu Dramaqu

Link Download dan Streaming Drama Korea The World of The Married Episode 13 Subtitle Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pecinta Drama Korea di Indonesia saat ini bisa menyaksikan tayangan The World of The Married dengan subtitle Indonesia.

Saat ini Drama Korea, Drakor The World of The Married telah tayang hingga episode 13.

Drama yang mengangkat tentang kisah perselingkuhan ini ditunggu-tunggu oleh penikmat Drama Korea.

Bahkan tayangan drama ini mencatat mencatatkan rekor di Kore Selatan.

Saksikan steaming Drakor The World of The Married hari ini 9 Mei 2020 versi subtitle Indonesia di JtBC, Viu Dramaqu.

Jangan sampai ketinggalan bagi Anda penikmat Drama Korea.

Sekilas, pada adegan menit-menit awal Episode 13 yang baru saja dirilis, hubungan Lee Tae Oh dan mantan istrinya Ji Sun Woo kembali mesra.

Episode 13 The World of The Married yang paling dinantikan oleh pecinta Drakor bisa diakses di alenia terakhir, bahkan tersedia mulai dari Episode Pertama.

Kisah Singkat

Di rumah Tae Oh, Da Kyung (Han So Hee) mengalami kesulitan berurusan dengan Joon Yong yang tinggal bersama mereka dan perubahan dalam perilaku suaminya.