8 Negara ASEAN Kompak Turunkan Harga BBM, Indonesia Tidak | Bensin Oktan95 Malaysia Cuma Rp 4 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jatuhnya harga minyak mentah dunia di pasaran global membuat sejumlah negara menyesuaikan harga BBM di tingkat ritel.

Tak terkecuali di negara-negara regional kawasan Asia Tenggara atau yang populer dengan sebutan negar-negara ASEAN.

Dari 10 negara yang tercatat sebagai anggota ASEAN, delapan di antaranya sudah beberapa kali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam dua bulan terakhir.

Kebijakan tersebut sejalan dengan kondisi di pasaran global, di mana terjadi penurunan harga minyak mentah di pasar global.

• KISAH NAAS Anak Punk Dikeroyok, Disiram Bensin lalu Dibakar hingga Luka di Punggung, Dada dan Perut

Mengutip Kontan.co.id yang melansir data globalpetrolprices.com, kedelapan negara itu adalah Malaysia, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Singapura.

Namun sejauh ini, Indonesia menjadi satu di antara negara ASEAN yang belum juga memangkas harga BBM sejak Februari lalu.

Sementara untuk Brunei Darussalam, globalpetrolprices.com tidak menyajikan data harga BBM di negara itu.

Malaysia sudah enam kali menurunkan harga BBM, sejak dua bulan terakhir.

Per 13 April 2020, harga bensin dengan kadar oktan 95 di Malaysia di level US$ 0,29 per liter atau Rp4.387 per liter (kurs Rp 15.12,- per dollar AS).

• Daftar Harga BBM Jenis Bensin dan Solar Penyesuaian Terbaru di Wilayah Kalimantan

Harga tersebut sudah melorot 39,58% sejak Januari 2020.