Gugus Tugas Covid-19 Ketapang Imbau 21 Santri yang Pulang dari Magetan Segera Jalani Rapid Test

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ketapang mengatakan sebanyak 21 santri dari total 98 santri yang pulang dari Magetan ke Ketapang hingga saat ini belum dilakukan rapid test.

Rustami mengungkapkan sampai saat ini baru 77 santri yang telah melakukan rapid test pertama, yang mana dua diantaranya hasilnya reaktif, sedangkan 75 lainnya non reaktif.

“Kami mengimbau kepada 21 santri dari Magetan yang sampai saat ini belum mendatangi wilayah Puskesmas masing-masing untuk melakukan rapid test, agar mau bekerjasama baik dari santri dan pihak keluarganya supaya segera melakukan rapid test,” kata Rustami, Kamis, (07/05/2020).

Rustami melanjutkan, 21 orang yang belum dilakukan rapid test tersebar di 5 Kecamatan di antaranya 4 orang di Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan, 2 orang di Kecamatan Kendawangan, 11 orang di Kelurahan Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong, 2 orang di Kecamatan Tumbang Titi dan 2 orang di Kecamatan Sungai Melayu.

Sebelumnya pada hari Sabtu (02/05) sebanyak 77 santri Temboro yang telah melakukan rapid test tersebar di beberapa Kecamatan di antaranya 10 orang di Kecamatan Nanga Tayap yang hasilnya non reaktif, 8 orang di Kecamatan Sandai hasilnya non reaktif, 12 orang di Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan hasilnya non reaktif, 6 orang Kecamatan Muara Pawan hasilnya non reaktif, 4 orang Kecamatan Delta Pawan hasilnya non reaktif, 20 orang Kecamatan Sungai Laur yang satu diantaranya reaktif.

Kemudian, 2 orang di Pesaguan yang satu diantaranya hasilnya reaktif, 1 orang di Kendawangan hasilnya non reaktif, 4 orang di Tuan-Tuan hasilnya non reaktif, 6 orang di Tumbang Titi hasilnya non reaktif, 1 orang di Sungai Melayu yang hasilnya non reaktif, 1 orang di Air Upas hasilnya non reaktif serta 2 orang di Pemahan hasilnya non reaktif.

“Hasil ini berdasarkan pemeriksaan rapid test pertama dan akan dilanjutkan rapid test kedua pada10 hari kedepan,” katanya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang itu menjelaskan rapid test dilakukan terhadap santri Temboro Magetan lantaran adanya satu di antara pengajar mereka yang positif Covid-19 yang sempat pulang ke Kalbar tepatnya di Kabupaten Mempawah. (*)

