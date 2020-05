Dukhan Atau Kabut Tebal 15 Ramadhan? Dikaitkan Akhir Zaman dan Bisa Menggelapkan Bumi, Ini Kata Ahli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Merebak ditengah masyarakat isu muculnya kabut tebal atau dukhan yang bertepatan dengan 15 Ramadahan.

Kemunculan dukhan atau kabut tebal memang kerab didengar akan muncur sebagai petanda akhir zaman.

Apalagi 15 Ramadhan 1441 H/2020 ini bertepatan dengan hari Jumat.

Sehingga makin merebak isu-isu ditengah masyarakat.

Sementara sebagian menghubungkan dengan kemungkinan asteroid yang menghantam bumi, bagaimana perspektif astronomi tentang peluang terjadinya peristiwa semacam itu?

Ancaman obyek-obyek dekat bumi (Near Earth Objects, NEOs) Saat ini ada lebih dari 20.000 asteroid dekat Bumi yang dikenal dengan Near Earth Asteroid (NEA), dan lebih dari seratus komet periode pendek yang mengorbit dekat dengan Bumi, Near Earth Comet (NEC).

Selain itu, terdapat sejumlah pesawat ruang angkasa yang mengorbit matahari dan meteoroid yang berukuran cukup besar yang berada dekat dengan orbit bumi.

Obyek-obyek dekat bumi ini dapat dilacak keberadaannya sebelum berpotensi mendekati atau menabrak bumi.

Meskipun demikian, masih banyak obyek yang belum dapat dideteksi, terutama yang berukuran kecil, namun tetap memiliki resiko yang besar justru karena keberadaan mereka tidak dapat diketahui sebelum mereka mendekati bumi.

Per Januari 2020 tercatat 2.044 obyek-obyek dekat bumi (NEOs) diklasifikasikan sebagai obyek yang berpotensi membahayakan bumi (Potentially hazardous object, PHO).