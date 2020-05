Disney Promosikan Live-Action Film Animasi Hercules

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Siapa disini penggemar film animasi Hercules? Nah, bagi kamu yang sudah lama merindukan film animasi Hercules, kali ini akan muncul live-action nya loh!

Kamu bisa bersenang hati karena Screen Rant melaporkan bahwa Disney saat ini tengah mengembangkan live-action Hercules yang didaptasi dari film animasinya di tahun 1997 silam.

Disney juga menggaet Dave Callaham untuk mengerjakan naskahnya dan Russo Brothers sebagai produser.

Dave Callaham sendiri adalah pilihan yang menarik untuk mengerjakan naskah live-action Hercules.

Pasalnya, ia baru-baru ini berkolaborasi untuk mengerjakan naskah film superhero seperti film Wonder Woman 1984, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan terakhir adalah Spider-Man: Into the Spider-Verse 2.

• Rekomendasi Film Koki untuk Kembalikan Semangat Kamu di Bulan Puasa, Yuk Kita Lihat!

Pastinya tangan dingin Callaham akan mampu menjadikan naskah live-action Hercules tidak kalah menarik dari film animasinya!

Hingga saat ini memang belum banyak detail yang diketahui, namun Twitter telah diramaikan oleh pendapat para penggemar tentang aktor siapa saja yang cocok untuk bermain dan memerankan karakter live-action dari film Hercules juga nih teman-teman.

Kita tunggu saja ya kabar selanjutnya, menurut kamu siapa yang cocok memerankan live-actionnya nih teman-teman?