Bhabinkamtibmas Desa Tempatan Polsek Sambas Kawal Kegiatan Pasar Murah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bhabinkamtibmas Desa Tempatan Kecamatan Sebawi Polsek Sambas Brigpol Edi Sopian melaksanakan monitoring dan megawal kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh Pemda Sambas melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Sambas Rabu (29/4/2020)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kades Tempatan H. Agustian Rinaldi, Bhabinkamtibmas Desa Tempatan Brigpol Edi Sopian, Babinsa Desa Tempatan Kopka Anto. K, Sekdes Tempatan Hamdani, Kadus Tempukung Pendi Soki, Kadus Sepandan H. Hairudin, Kadus Sebataan Masguntur.

Adapun bahan sembako yang dijual oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Sambas antara lain berupa :

1. Gula pasir jumlah 179 Kg, per paket 1 kg.

2. Minyak goreng jumlah 358 liter, per paket 2 liter.

3. Telur jumlah 5.370 butir, per paket 30 butir.

Selaku Bhabinkamtibmas, Brigpol Edi juga mengajak warga masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada terhadap Covid-19, serta mematuhi arahan dan imbauan pemerintah demi memutus mata rantai virus Corona ucapnya. (*)

