Distribusi Beras Selesai, Kadinsos Sintang Ucapkan Terima Kasih kepada TNI-Polri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Setina mengucapkan terima kasih atas dukungan TNI-Polri mendistribusikan bantuan sosial beras dari provinsi untuk masyarakat di Kabupaten Sintang hingga sampai ke pelosok desa.

"Bantuan beras sampai ke desa dan kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Kami mendapatkan dukungan dari aparat TNI dan Polri."

"Ada banyak aparat sampai ikut memikul beras untuk memperlancar proses pemberian bantuan beras ini," kata Setina, Rabu (29/4/2020).

Untuk diketahui, jumlah bantuan sosial beras yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalbar ke Kabupaten Sintang sebanyak 715.180 kilogram yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 35.759.

Penerima bantuan sosial ini berdasarkan data aplikasi pada sistem informasi kesejahteraan sosial by name by address.

Bantuan sosial berupa beras untuk masyarakat terdampak corona ini masing masing mendapatkan 20 kilogram per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Masyarakat kurang mampu dan yang terdampak corona yang belum mendapatkan bantuan beras, silakan mengajukan kepada Bupati Sintang melalui pemerintahan desa. Data penerima bantuan berasal dari pemerintah desa,” imbau Setina. (*)

