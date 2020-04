Pemkot Pontianak Hampir 100 Persen Distribusikan Bantuan Sosial Covid-19, Ini Imbauan Wali Kota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menyatakan telah hampir 100 persen untuk pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang terdampak covid-19.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan sudah hampir 60 ribu Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh Kota Pontianak yang telah diberikan bantuan beras.

"Pendistribusian by name by addres, seluruh pendistribusian akan dilakukan pertanggung jawabanya," ujarnya.

Pihaknya juga meminta para petugas Rukun Tetangga (RT) diharapkan bisa lebih intensif melakukan pendataan warga terdampak pandemi Covid-19.

• 507 Personel Gabungan Patroli di Pontianak, Masyarakat Dinilai Masih Minim Kesadaran Cegah Covid-19

Ia menilai data masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dipastikan akan terus bertambah.

Peran penting petugas RT dalam proses pendataan penduduk terdampak pandemi Covid-19.

"Mekanisme pemberian bantuan yang diberikan pemerintah berdasarkan usulan dari RT. karena dia yang tahu di lapangan," ujarnya.

Ia menambahkan pendataan warga terdampak pandemi Covid-19 melalui RT.

Karena RT dianggap yang mengetahui dan paling dekat terhadap lingkungannya.

Data dari RT tersebut akan di serahkan kepada kelurahan.