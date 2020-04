Penerbangan Komersial Ditiadakan, Calon Penumpang Ramai Refund Tiket Pesawat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk meniadakan penerbangan penumpang ke seluruh wilayah di Indonesia dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.

Hal ini tentu berdampak terhadap penjualan tiket pesawat yang membuat calon penumpang akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana terbang.

Kemudian menguangkan kembali tiket yang sudah dibayar kepada agen perjalanan tempat membeli tiket.

"Sejak diberlakukannya peraturan pemerintah tentang larangan pesawat membawa penumpang mulai Kamis kemarin, calon penumpang sudah mulai melakukan Refund tiket kepada kami" ungkap Ketua AAssociation of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA), Nugroho Henray Ekasaputra.

Ia juga mengatakan pihaknya menerima pengembalian uang penumpang sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh masing-masing maskapai.

"Untuk pengembalian uang penumpang kami layani sesuai dengan prosedur yang di berlakukan oleh maskapai" lanjutnya.

Untuk besaran pengembalian uang tiket penumpang saat ini belum bisa dipastikan mengingat penutupan bandara baru berlangsung selama dua hari.

Kemungkinan masih ada penumpang yang belum datang untuk melakukan pembatalan tiket pesawat.

"Untuk refund tiket sudah banyak, tetapi belum ditentukan jumlahnya. Karena teman Asita saat ini masih melayani refund dan belum bisa kami pastikan kisarannya" jelasnya. (*)

