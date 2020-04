PROMO Hemat Winger Party dari KFC, Dua Ayam Dua Nasi Bisa Semurah Ini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira, KFC lagi ada promo nih.

Kamu bisa hemat dengan Winger Party dengan modal Rp 18.182 aja.

Makan berdua di rumah bisa semurah itu gessss.

Wah sekarang jadi #TenangDiRumah ya karena udah gak perlu bingung lagi mau makan apa!





Syarat & Ketentuan:



*Berlaku mulai 23 April 2020.



*Berlaku sepanjang hari sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.



*Berlaku seluruh gerai KFC, Take Away, Drive Thru, Home Delivery, Ojek Online dan KFC Box.



*Tidak berlaku disemua gerai Bandara Soetta dan pemesanan catering.



*Take Away dikenakan biaya tambahan.

Tak hanya KFC, promo lain juga diberikan Indomaret dan Alfamart.