TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wuih makin seru nih puasa tahun ini.

Banyak promo bertaburan khusus bulan Ramadhan tahun ini.

Salah satunya promo dari Dunkin Donuts.

Untuk mempersiapkan buka puasamu bersama DUNKIN’ dapatkan promo paket #DiRumahAja nih yang pasti kalian suka.

PROMO Buka Puasa #DiRumahAja Dunkin Donuts, Paket Donat Murah dengan Minuman Segar. (INSTAGRAM @dunkindonutspontianak)

Paket terdiri dari donut dan minuman dingin favoritmu!

Ada 2 paket yang dapat kamu pilih yaitu :

#1. Promo #DiRumahAja1 yaitu Rp. 110.000,- untuk 12 donut dan 2 minuman dingin ukuran M (harga untuk Papua Rp. 125.000,-).



#2. Promo #DiRumahAja2 yaitu Rp. 80.000,- untuk 6 donut dan 2 minuman dingin ukuran M (harga untuk Papua Rp. 95.000,-) Donut bebas pilih kecuali untuk donut fancy/keju.

Pilihan minuman : Iced Chocolate, Iced Cappuccino, Iced Lemon Tea, Iced Tea, Iced Orange Juice.

Dapatkan gratis biaya kirim dengan jarak maksimum 10 KM dari counter terdekat untuk pembelian paket #DiRumahAja.

Promo berlaku untuk delivery dan take away, khusus untuk DD Malang, DD Sidoarjo dan DD Surabaya tidak melayani delivery dan hanya berlaku untuk take away.



Terdapat penyesuaian jam operasional disemua counter kami yaitu buka di 10:00 dan tutup di 18:00.



Hubungi nomor telepon counter terdekat di area mu.

Klik link INI untuk mendapatkan info nomor telepon masing-masing counter terdekat diwilayahmu. Counter yang tidak terdapat pada daftar adalah tutup sementara.



Harga belum termasuk pajak.

PROMO Hemat Winger Party dari KFC, Dua Ayam Dua Nasi Bisa Semurah Ini

Kabar gembira, KFC juga lagi ada promo nih.

Kamu bisa hemat dengan Winger Party dengan modal Rp 18.182 aja.

Makan berdua di rumah bisa semurah itu gessss.

Wah sekarang jadi #TenangDiRumah ya karena udah gak perlu bingung lagi mau makan apa!





Syarat & Ketentuan:

*Berlaku mulai 23 April 2020.

*Berlaku sepanjang hari sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.

*Berlaku seluruh gerai KFC, Take Away, Drive Thru, Home Delivery, Ojek Online dan KFC Box.

*Tidak berlaku disemua gerai Bandara Soetta dan pemesanan catering.

*Take Away dikenakan biaya tambahan.

