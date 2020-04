Sedang Berlangsung Final Mobile Legends MDL Season 1 - Recca Vs Siren dan XCN Kings Vs Victim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung hari penentuan turnamen Mobile Legends Bang Bang Development League Season 1, Minggu (19/4/2020) WIB.

Saat ini pertandingan Final Pertama mempertemukan Recca Esports Vs Siren Esports dengan kedudukan sementara 1-1.

Match ketiga pun sedang dimulai untuk menentukan pemenang serta berhak melaju ke babak Grand Final.

Pada babak Playoffs kemarin ada 8 tim yang telah berjuang dan telah lolos 4 tim untuk maju ke Grand Final & Final hari ini.

Jadwal Final

Recca Esports Vs Siren Esports Pukul 13:00 WIB

XCN Kings Vs Victim Esports Pukul 14:45 WIB

Jadwal Grand Final

Winner of semifinal 1 vs Winner of semifinal 2 Pukul 16:30 WIB

Untuk menyaksikan pertandingan MDL Season 1, kamu bisa mengakses tautan di bawah ini :