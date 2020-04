Kapan Pandemi Covid-19 Berakhir? Ini Jawaban Terbaik saat Ditanya Anak Soal Virus Corona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan ketakutan, rasa kehilangan, dan kecemasan bagi keluarga di seluruh dunia.

Tetapi, mungkin salah satu efek paling sulit dari pandemi ini pada kehidupan anak-anak adalah rasa ketidakpastian.

"Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, berapa lama ini akan berlangsung atau seperti apa hidup ini ketika ini berakhir, dan sulit bagi kita untuk mentolerir tingkat ketidakpastian ini," kata Genevieve von Lob, seorang psikolog dan penulis "Happy Parent, Happy Child,".

“Bagi anak-anak kita, ini bisa menjadi lebih sulit karena beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan bisa terasa seperti waktu yang sangat lama dalam kehidupan anak-anak,” lanjutnya.

Namun belajar untuk mengelola ketidakpastian, sebenarnya adalah keterampilan seumur hidup yang penting dimiliki, yang akan membantu anak-anak kita untuk membangun ketahanan.

Bukan hanya kita orang dewasa, anak-anak pun mulai bertanya-tanya, "Kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir?"

Dan sayangnya tidak ada jawaban yang jelas, yang dapat menimbulkan tantangan bagi orangtua pada akhir penerimaan pertanyaan.

Jadi bagaimana seharusnya orangtua menjawab, jika anak mengajukan pertanyaan itu?

Knippenberg, von Lob seorang terapis dan penulis "Wired and Connected: Wired and Connected:

Brain-Based Solutions To Ensure Your Child’s Social and Emotional Success dan para pakar lainnya berbagi saran mereka.