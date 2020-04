Film Dune tampilkan gambar pertama dalam pembuatan filmnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah melalui perjalanan panjang, Warner Bros Picture telah memamerkan gambar pertama atau first look dari remake film Dune yang digarap dari sutradara Dennis Villeneuve.

Ia sebelumnya telah sukses dengan The Arrival dan Blade Runner 2049. Pada first look nya terlihat karakter Paul Atreides yang diperankan oleh aktor muda kawakan Timothee Chalamet.

Karakter tersebut diceritakan meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan tenang di Caladan untuk mendatangi tempat yang lebih berbahaya ia disebutkan akan melakukan sebuah petualangan sebagai anti-hero. Selain first look,

Villeneuve juga menambahkan bahwa jika tidak ada halangan film ini dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2020 mendatang. Karena proses pembuatan film ini dibuat oleh orang-orang di seluruh dunia.

• DAFTAR Film Tayang Gratis di YouTube Untuk Temani Kamu di Rumah saat Pandemi Virus Corona Covid-19

Tidak hanya itu saja, Dune juga disebut-sebut akan menjadi sebuah film perang bintang untuk orang dewasa.

Seperti diketahui, sebelumnya Dune telah diadaptasi ke dalam film pada 1984 dan digarap oleh David Lynch.

Dune diadaptasi dari sebuah novel fiksi ilmiah yang paling berpengaruh di dunia garapan Frank Herbert.

Kisah dari film Dune ini memiliki banyak kesamaan dengan The Lord of the Rings. Selain itu, Warner Bros. Pictures selaku pihak studio turut mengandalkan film ini sebagai awal dari franchise yang besar. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak