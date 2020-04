TAK Hanya Jadi Aktris, Artis Cantik yang Juga Dokter Ini Positif Terinfeksi Virus Corona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor FTV Detri Warmanto dan artis Andrea Dian sudah dinyatakan sembuh dari virus corona atau covid-19.

Kini pemeran serial The East yang tayang di NET TV, Twindy Rarasati, positif Covid-19.

Twindy Rarasati menyampaikan langsung, bahwa virus itu hidup dalam tubuhnya.

Dengan memajang foto dirinya yang mengenakan masker putih dilengkapi kacamata, sambil berbaring di kasur rumah sakit, Twindy mengucapkan terima kasih.

Dia juga meminta dukungan dari kerabat, agar bisa lekas sembuh.

"Saya positif Covid-19 terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulisnya dalam akun Instagram @twindyrarasati yang dikutip Grid.ID, Rabu (15/4/2020).

"Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one (maaf saya harus istirahat dulu)," sambungnya.

Dalam unggahan tersebut, Twindy juga mengingatkan kepada publik untuk tetap menjaga kesehatan.

Serta mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, demi menekan penyebaran virus corona.

"Sehat-sehat terus teman-teman semua! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," pungkasnya.