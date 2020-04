Sekadau Terima Bantuan Beras dari Pemprov Kalbar 125.760 Kilogram Untuk Masyarakat di 7 Kecamatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau terima bantuan beras dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk disalurkan kepada masyarakat Sekadau yang terdampak pandemi Covid-19

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sekadau Afron mengatakan bantuan beras tersebut berjumlah 125.760 kilogram yang akan diserahkan bagi 6.288 KPM di 7 Kecamatan di Kabupaten Sekadau

Pendistribusian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Senin (13/4/2020) di kantor Camat Sekadau Hilir, hingga 6 Kecamatan lainnya.

"Pendistribusian beras ini tidak dapat sekaligus, karena dari Bulog juga tidak dapat sekaligus mendistribusikan kepada Pemerintah Daerah," ujarnya.

• Pandemi Corona, Desa Hilir Tengah Landak Mulai Salurkan Bantuan Beras ke Masyarakat Secara Gratis

Afron menjelaskan untuk penyaluran bantuan akan di sesuaikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial by name by address yang ada di dalam sistem informasi kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sekadau

"Nanti setiap KPM akan mendapatkan beras 20 kilogram, jenis beras ini medium jadi mohon masyarakat memahi," jelasnya

Adapun jumlah beras yang diterima perkecamatan tersebut diantaranya

Untuk Kecamatan Belitang 6000 Kg, Belitang Hilir 6.460 Kg, Belitang Hulu 18.680 Kg, Nanga Mahap 28.860 Kg, Nanga Taman 15.980 Kg, Sekadau Hilir 24.280 Kg dan Sekadau Hulu 25.500 Kg

Sementara untuk jumlah KPM yang menerima bantuan di tiap Kecamatan sebagai berikut

Kecamatan Belitang 300 KK, Belitang Hilir 323 KK, Belitang Hulu 934 KK, Nanga Mahap 1.443 KK, Nanga Taman: 799 KK, Sekadau Hilir 1.214 KK dan Sekadau Hulu 1.275 KK.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak