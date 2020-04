Sebut Kuota Kartu Pra Kerja Kalbar 61.333, Ignasius: Harapan Kami, Mereka Lolos Tahap Verifikasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Disnaker Kalbar Ignasius menyebutkan kuota untuk mendapatkan fasilitas kartu pra kerja di Provinsi Kalbar sebanyak 61.333.

"Itu adalah kuotanya. Dari sektor formal yang masuk secara resmi dari jalur kami sudah ada 2.279 orang. Total dari mereka yang di PHK dan di rumahkan," ungkap Ignasius, Senin (13/4/2020).

Lebih lanjut, Ignasius menuturkan data tersebut menggunakan sistem by name by address. Mulai dari identitas kependudukan hingga nomor handphone. "Harapan kami, mereka ini lolos di tahap verifikasi," sebut Ignasius.

Terkait mekanisme pendaftaran kartu pra kerja, Ignasius menjelaskan pihaknya telah mendapatkan surat edaran dari menteri dalam negeri nomor 560/2821/SJ/tentang pelayanan pendaftaran kartu pra kerja melalui website www.prakerja.go.id.

"Jadi, kami di provinsi, yakni dinas-dinas terkait yang membidangi perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UKM akan memberikan pelayanan pendaftaran bagi warga yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara online," ucapnya.

Ignasius pun mengimbau kepada pekerja yang terdampak wabah corona agar dapat memanfaatkan fasilitas kartu pra kerja yang telah disediakan pemerintah.

"Kami berharap mereka yang terkena PHK dan dirumahkan dapat memanfaatkanlah kesempatan kartu pra kerja ini," tuturnya.

"Jangan sampai tidak dimanfaatkan, karena sayang sekali, ini adalah upaya pemerintah untuk membantu kita di kondisi krisis seperti ini," tutupnya.

Dampak Covid-19

Imbas dari wabah virus corona sangat berdampak di segala sektor, terutama layanan jasa perhotelan hingga restoran mulai lesu ditengah ketidakpastian perekonomian.