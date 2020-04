Salurkan Beras Bantuan dari Pemprov Kalbar, Rupinus Harap Masyarakat Sabar Menunggu

TRIBUNPONTIANAK CO.ID, SEKADAU - Pemerintah Kabupaten Sekadau terima bantuan beras sebanyak 125.760 kilogram untuk 6.288 KPM di Kabupaten Sekadau.

Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, yang disalurkan Pemda Sekadau kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Rupinus mengatakan bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial by name by address yang ada di dalam sistem informasi kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sekadau.

"Ini bantuan dari Gubernur Kalbar yang disampaikan kepada semua kabupaten/kota. Karena Bapak Gubernur tidak bisa datang langsung maka dititpkakan ke Kabupaten malalui Bulog," jelas Rupinus

Rupinus mengatakan bantuan tersebut baru mulai didistribusikan kepada Kecamatan Sekadau Hilir, pada Senin (13/4/2020).

• Sekadau Terima Bantuan Beras dari Pemprov Kalbar 125.760 Kilogram Untuk Masyarakat di 7 Kecamatan

Lantaran bantuan beras tersebut baru diterima Pemkab Sekadau pada Sabtu (11/4/2020) lalu.

Nantinya dari tanggal 13-17 April 2020, bantuan tersebut akan secara bertahap diserahkan kepada 6 Kecamatan lainnya.

Sehingga diharapkan masyarakat di tiap Kecamatan untuk tetap bersabar.

"Nanti ada tahapan pendistribusian ke Kecamatan karena Bulog tidak dapat mengantar sekaligus," kata Rupinus saat menyerahkan secara simbolis bantuan beras di Kantor Camat Sekadau Hilir

Bupati Sekadau itu menegaskan bahwa bantuan beras tersebut merupakan bantuan dari Provinsi.

"Tugas kita menyerahkan, kepada masyarakat karena kita ini perpanjangan tangan dari Provinsi yang harus di serahkan kepada yang berhak. Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu bapak ibu, karena Covid-19 ini permasalahan kita semua," tegasnya

Bupati juga berharap agar bantuan tersebut tidak dipolisasi oleh berbagai pihak.

Karena bantuan tersebut murni atas dasar kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan dibantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyalurannya kepada masyarakat.