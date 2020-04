Profil Lengkap Fika Meldita, Pengusaha Cantik yang Sukses di Bidang Konstruksi

TRIBUNNEWSWIKI.COM, PONTIANAK - Fika Meldita merupakan pengusaha perempuan yang bergerak di bidang konstruksi asal Pontianak, Kalimantan Barat

Perempuan kelahiran Pontianak, 8 Januari 1993 ini merupakan direktur PT Meldita Sari merupakan salah satu pengusaha asal Kota Pontianak yang namanya tercatat dalam sebuah buku dengan penghargaan "Pebisnis Muda yang Sukses Rintis Bisnis Properti dan Konstruksi".

Beragam penghargaan pernah ia dapatkan.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti ini diganjar penghargaan Women of Excellence Indonesian Awards 2019, The Best Leadership & Professional (2019), serta Best Woman Leaders 2020.

Ketua Umum Oke Oce Kalimantan Barat dan wakil ketua umum infrastruktur dan properti di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) kota Pontianak, Fika Meldita (TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA)

Memulai usaha dari nol, diakui Fika tidak mudah.

Apalagi besarnya tantangan di sektor properti.

Meski mengaku menjadi kontraktor tidaklah mudah, namun ia berhasil merajut mimpi keluarga kecilnya hingga sukses menyabet berbagai penghargaan.

Fika memulai bisnis ini sejak tahun 2017 karena terinspirasi sang ayah yang juga terjun di dunia konstruksi.

Apa yang ia dapatkan diakuinya tak semata karena ketekunan, namun doa dan dukungan dari keluarga, terutama orangtua.

Ia yang sebelumnya merupakan seorang pegawai Bank, mengaku pada akhirnya menemukan titik dimana ia bisa mandiri dan menciptakan peluang usaha sendiri.