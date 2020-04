Briptu Rahmania Buka Wawasan Anak Muda Dalam Jalankan Profesi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Ditengah kondisi pandemik yang saat ini tengah terjadi di seluruh dunia, membuat Briptu Rahmania semakin semangat dalam menjalankan visi dan misi sebagai anggota kepolisian di satuan lalu lintas.

Tidak heran, jika tugas yang didapatkan di kondisi seperti membuat ia harus turun kelapangan demi lancarnya aktivitas masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan pemerintah yang berlaku.

Ia yang ditemui Tribun Pontianak mengaku, selalu menjaga stamina dan olahraga agar badan tetap fit dan sehat setiap harinya. Kondisi ini juga membuat ia harus rajin minum vitamin dengan asupan gizi dari 4sehat dan 5 sempurna.

Anjuran seperti cuci tangan sebelum beraktifitas, memakai masker jika akan keluar rumah dan menyediakan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan diri dari virus corona, membuat Briptu Rahmania sadar akan menjaga kebersihan diri.

"Cara yang tepat dengan mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Namun saat ini sekolahan lagi libur, dan kita dari kepolisian juga mengadakan patroli. Kalau ada anak-anak yang berkumpul dan nongkrong akan kita samperin untuk tidak dahulu berkumpul-kumpul. Yang pasti, sebagai polwan cara pendekatan kita tetap menasehati dengan lembut dan santun bukan menakuti,"sebutnya.

Terkadang, Briptu Rahmania juga menanyakan apa cita-cita dari anak-anak tersebut, dan motivasi juga sering ia sampaikan untuk mendukung semangat mereka dalam belajar dan berusaha.

"Saya suka sharing sama anak-anak sekolah jika ada kegiatan kunjungan ke sekolah, sering banget mereka bertanya, apakah mudah masuk kepolisian, dan apakah berat tugas yang dijalankan, saya memotivasi nya ya dengan kisah saya yang sama seperti mereka saat ini," tuturnya.

Dengan motivasi tersebutlah, ia menjelaskan bahwa memang menjadi seorang abdi negara ataupun polisi tidaklah gampang. Saya menjelaskan akan ada fase-fase tahapan seleksi, selanjutnya akan ada fase tugas apa yang akan diemban dan bagaimana caranya tetap merangkul masyarakat sesuai visi misi kepolisian RI.

"Sebagai polwan, saya tetap menjelaskan langkah-langkah terbaik dalam berlalu lintas, yang boleh dan tidak boleh, dan tidak lupa saya selalu sharing pengalaman dan motivasi kepada mereka, karena itu akan menambah semangat mereka, yang mana akhirnya mereka bisa terbuka pandangannya," sebut Briptu cantik ini.

Menurutnya, di era globalisasi seperti sekarang ini, kaum perempuan harus berdaya dan berkarya untuk keluarga dan masyarakat. Sehingga mampu bersaing untuk kemajuan bangsa Indonesia. "do the best you can until you know better, then you know better, do better," imbuhnya mengakhiri.

Nama lengkap: rahmania

Pangkat: briptu

Tempat Tanggal Lahir: pontianak, 18 juli 1996

Jabatan: brig sat lantas polresta ptk kota

Riwayat pendidikan: Mis Al-Ikhwah Kota Pontianak, Smp N 9 Pontianak, Sma Muhammadiyah 1 Pontianak

Nama ig pribadi/instansi: @satlantas_pontianakkota @rahmaniyaw

Nama suami: Bripka Muhammad Reza, SH