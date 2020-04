Millenial, Ini Daftar 10 Anak Muda Terkaya & Sumber Kekayaannya yang Usianya Masih di Bawah 30 Tahun

Entertaiment Tonight Via Kompas.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, NEW YORK - Millenial, kemapanan ekonomi itu ternyata tak memandang usia.

Terbukti dari data yang dirilis dari Majalah Forbes yang merilis daftar orang-orang terkaya di dunia Tahun 2020.

Dari 2.095 miliarder yang ada di dunia berdasarkan data Forbes, ternyata 10 di antaranya usianya belum genap 30 tahun.

Kekayaan 10 miliarder ini bila ditotal mencapai 15,9 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 247,9 triliun (kurs Rp 16.101 per dollar AS).

Mereka berasal antara lain dari Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Hong Kong, Irlandia, hingga Norwegia.

Di tengah ketidakpastian global akibat virus corona, sebanyak tiga orang yang usianya di bawah 30 tahun berhasil masuk ke dalam daftar miliarder dunia Forbes pada tahun ini.

Dikutip Kompas.com dilansir dari Forbes, Kamis (9/4/2020), berikut daftar 10 anak muda terkaya di dunia.

1. Kylie Jenner (22 tahun)

Selebriti muda yang kemudian menjadi pengusaha kosmetik ini memiliki kekayaan 1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 16,1 triliun.

Adik tiri Kim Kardashian ini merupakan miliarder termuda yang meraih kekayaan dengan usahanya sendiri.