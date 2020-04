Yoo Jae Suk, Lee Kwang Soo & Park Na Rae Posisi Teratas Bintang Variety Korea Terpopuler April 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Institut Penelitian Bisnis Korea telah menerbitkan peringkat reputasi brand bulan ini untuk berbagai bintang Korea Selatan

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 penghibur populer, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 3 Maret hingga 3 April.

Yoo Jae Suk memegang tempatnya di bagian atas daftar dengan indeks reputasi merek 2.775.579 untuk April, menandai kenaikan skor 11,25 persen sejak Maret.

Frase peringkat tinggi dalam analisis kata kunci bintang termasuk "Running Man," "How Do You Play?", Dan "Song Ga In," sementara istilah-istilah terkait peringkat tertinggi termasuk "bersyukur," "memperjelas," "memperjelas," dan "mengakhiri. ”

• Jimin BTS, Kang Daniel dan Ong Seong Wu Ranking Teratas Idol K-Pop Terpopuler Sepanjang Maret 2020

Analisis positif-negatif Yoo Jae Suk mengungkapkan skor reaksi positif 56,20 persen.

Lee Kwang Soo naik ke tempat kedua di peringkat setelah melihat kenaikan mengesankan 41,41 persen dalam indeks reputasi bandnya sejak bulan lalu.

Skor total bintang keluar menjadi 2.171.438 untuk April.

• BTS, Loona dan BLACKPINK Dipuncak Grup K-Pop Terpopuler Sepanjang Maret 2020

Akhirnya, komedian Park Na Rae mengambil tempat ketiga untuk bulan ini dengan indeks reputasi brand 2.048.423, menandai peningkatan 26,85 persen dalam nilainya sejak Maret.

Dilansir dari Soompi, inilah daftar 30 teratas untuk bintang Variety bulan ini:

1. Yoo Jae Suk