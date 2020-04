VIDEO WhatsApp Status Dibatasi, Normalnya 30 Detik Kini Hanya 15 Detik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - WhatsApp membatasi durasi video WhatsApp Status di India menjadi 15 detik.

Normalnya, video WhatsApp Status berdurasi maksimal 30 detik.

Apabila video berdurasi lebih dari 15 detik, akan terpotong otomatis diikuti keterangan berbunyi "Video yang terkirim di Status Saya akan dipotong pada 15 detik pertama".

Perubahan ini berlaku di platform Android dan iOS.

Kebijakan ini hanya berlaku di India, dengan tujuan mengurangi beban trafik pada server.

Sebab, sejak pemerintah India menerapkan lockdown atau pembatasan wilayah per 23 Maret lalu, banyak pengguna WhatsApp India mengunggah video di WhatsApp Status.

WhatsApp pun mengurangi durasi video menjadi setengahnya.

India memang menjadi pasar utama WhatsApp.

Pada Juli 2019, WhatsApp memiliki lebih dari 400 juta pengguna aktif bulanan di sana.

Bukan cuma WhatsApp, dilaporkan Gadgets Now, Kamis (2/4/2020), provider konten over the top (OTT) di India juga mengurangi resolusi video dari Full HD/HD (1080p & 720p) menjadi SD (480p) hingga 14 April.