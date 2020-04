PROMO Indomaret April Ini, Minyak Goreng Hingga Popok Bayi Ini Lebih Murah | Lihat Ketentuannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki April 2020, ada beberapa program promosi yang digelontorkan satu di antara jaringan ritel kenamaan Tanah Air, Indomaret.

Satu di antaranya yakni promo Harga Heboh.

Promosi satu ini memberikan kesempatan kepada konsumen Indomaret untuk mendapatkan barang-barang tertentu dengan harga lebih terjangkau.

Adapun untuk periode pekan pertama April 2020 ini, promo Harga Heboh menawarkan harga spesial untuk tiga produk.

Dikutip dari situs web resmi Indomaret, ketiganya yakni minyak goreng, popok bayi dan juga pewangi pakaian isi ulang alias refill.

Untuk minyak goreng, produk yang diberikan harga khusus yakni minyak goreng Bimoli ukuran 2 liter.

Satu pieces-nya, konsumen dapat membawa pulang minyak goreng Bimoli dalam program ini hanya seharga Rp. 23.300,-,per pch.

Sedangkan popok bayi, produk yang ditawarkan adalah dari brand Moko Moko Genki Pants ukuran L 30 plus 2 pieces, dan ukuran Xl 26 plus 2 pieces per pack.

Untuk barang satu ini, konsumen bisa membawanya pulang hanya dengan membayar Rp 45.900,- per bag.

Adapun untuk pewangi pakaian isi ulang, disediakan produk dari brand So Klin.