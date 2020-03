Kunci Gitar & Chord Lagu Aisyah Istri Rasulullah Nissa Sabyan Gambus, Cover Trending Youtube Nomor 1 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nissa Sabyan Gambus kembali mengeluarkan lagu cover yang menyentuh jelang Ramadan 1441 Hijriyah atau 2020 Masehi.

Penyanyi asli lagu ini adalah Projector Band.

Lagu itu berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Saat ini video cover ini menjadi trending nomor 1 di platform Youtube.

Hingga Selasa (31/03/2020) jam 13.34 WIB, video ini telah ditonton sebanyak 4.969.500 kali tayang.

Berikut kunci gitar atau Chord lagu Aisyah Istri Rasulullah

(Intro)

Am Dm G C

F B E

Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullullah..

Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Hngga Nabi minum di bekas bibirmu

F B

Bila Dia marah.. Nabi kan bermanja

E

Mencubit hidungnya..



(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullullah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(Intro)

Am Dm G C

F B E Am Dm

Mulia indah cantik berseri..

G C

Kulit putih bersih merah dipipimu

F B

Dia Aisyah, putri Abu Bakar

E

Istri Rasullallah..

Am Dm

Sungguh sweet Nabi mencintamu..

G C

Bila lelah nabi baring di jilbabmu

F B

Seketika.. kau pula bermanja

E

Mengikat rambutnya..

(Reff)

Am Dm G

Aisyah.. romantisnya cintamu dengan Nabi

C F

Dengan Baginda kau pernah main lari-lari

Dm B

Selalu bersama.. hingga ujung nyawa

E

Kau disamping Rasullullah..

Am

Aisyah.. sungguh manis

Dm G

Oh sirah kasih cintamu..

C F

Bukan persis novel mula benci jadi rindu

Dm

Kau istri tercinta..

B

Ya Aisyah Ya Humairah

E Am

Rasul sayang, kasih Rasul cintamu..

(*)