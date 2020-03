Wabah Corona Melanda, Rupiah Kembali Melemah Rp16.337 Per Dolar AS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) di pasar spot kembali melemah pada perdagangan di awal pekan ini.

Pelemahan ini masih terkait wabah virus corona atau Covid-19 yang menyerang segala sektor perekonomian.

Mengutip dari Bloomberg, Senin (30/3/2020), rupiah dibuka di angka Rp 16.155 per dollar AS, menguat jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di angka 16.170 per dollar AS.

Namun sejak pagi hingga sore hari ini, rupiah bergerak di kisaran 16.155 per dollar AS hingga 16.337 per dollar AS.

Sedangkan, berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) rupiah dipatok di angka 16.336 per dollar AS, melemah jika dibandingkan dengan patokan sebelumnya yang ada di angka 16.230 per dollar AS.

Tak hanya itu, perbandingan kurs rupiah terhadap dollar AS terlihat di lima bank besar Indonesia. Berikut nilai tukar rupiah hari ini :

Bank beli jual

BCA Rp. 16.250 Rp. 16.400

Mandiri Rp. 16.100 Rp. 16.400

BRI Rp. 16.225 Rp. 16.595

May Bank Rp. 15.947 Rp. 16.547

CIMB Rp. 15.800 Rp. 16.500

