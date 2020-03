Promo Baru di Alfamart Tinggal Lima Hari Lagi ! Ada Minyak Goreng, Susu Kotak, Tisu Hingga Kosmetik 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira, Alfamart menawarkan promo terbaru yang berlaku mulai 27 Maret hingga 2 April 2020.

Promo kali ini dinamakan Promo Gantung Alfamart.

Melalui promo ini diharapkan konsumen dapat merasakan manfaat dari banyaknya promo di Alfamart.

Promo Alfamart banyak menawarkan memberikan harga spesial produk jenis cemilan, produk perawatan tubuh, hingga kebutuhan rumah tangga.

PROMO gantung Alfamart I alfamartku.com

Promo McDonalds

Kabar gembira buat kamu, McDonalds memberikan promo terbaru bagi para konsumen.

Promo terbaru itu yakni Buy One Get One yang Hype.

Pada promo McDonalds ini, kamu bisa dapatkan Gratis Paket GO with Rice setiap pembelian Paket Hemat atau PaNas apa saja.

Adapun syarat dan ketentuan promo McDonalds terbaru ini yakni : (dikutip dari website resmi McDonalds.co.id)

Setiap pembelian Paket Hemat dan PaNas apa saja, akan mendapatkan GRATIS Paket GO with Rice

Paket GO with Rice terdiri dari 2pcs Gochujang Chicken + reg. rice + reg. lemon tea

Periode 26 - 29 Maret 2020

Berlaku Dine in, Take away, Drive Thru dan Self Ordering Kiosk

Tidak berlaku untuk Birthday Party, Katering McD, McDelivery, GrabFood dan GoFood.

Berlaku kelipatan, maksimal 2pax Gratis Paket GO with Rice per transaksi.

Minuman pada paket gratis, Paket GO with Rice, tidak dapat diganti.

Jaga Layanan Mc Delivery

Manajemen McDonalds mengambil langkah lebih untuk menjaga layanan McDelivery tetap bersih, aman dan tanpa kontak langsung.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen, McDonalds akan melaksanakan sistem McDelivery Tanpa Kontak Langsung.

Berikut prosedur yang dijalankan untuk McDelivery: