Fakta Cuci Tangan Pakai Sabun Lebih Baik dari Gunakan Hand Sanitizer, Profesor Kimia Beberkan Alasan

KOLASE/ THOUGHT CO/ benefitsbridge.unitedconcordia.com

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Upaya pencegahan terus dilakukan berbagai kalangan agar terhindar dari virus corona yang tengah mewabah di berbagai belahan dunia.

Satu di antaranya dengan memutus rantai penyebaran covid-19.

Hal itu dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer.

Namun, bagaimanakah fakta sesungguhnya perihal mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer?

• KASUS Jemput Paksa & Penelantaran Jenazah Pejabat Akibat Covid-19, KIP Desak Penjelasan Pemerintah

Salah satu cara yang diyakini dapat bekerja secara efektif mencegah penularan virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

Bahkan, sabun disebut lebih efektif untuk digukanan daripada cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, karena dapat menghilangkan bakteri dan virus yang ada di permukaan kulit.

Profesor kimia dari University of New South Wales, Sydney, Pall Thordarson menjelaskan dalam sebuah artikel di The Guardian (12/3/2020), mengapa sabun justru ampuh untuk menghentikan persebaran virus, saat belum ada satupun obat yang berhasil menyembuhkan infeksinya.

Menghancurkan virus di kulit Virus merupakan partikel nano dengan bagian terlemah berupa lemak yang disebut lipid bilayer.

Sementara sabun melarutkan membran lemak virus sehingga bisa menghancurkan virus atau mematikannya.

Secara lebih detail, virus sebenarnya terbentuk dari tiga komponen utama, yakni ribonucleic acid (RNA), protein, dan lipid (lemak).