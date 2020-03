Lisa BLACKPINK Ulang Tahun Hari Ini, 20 Potret Lalisa Manoban di Ultah ke-24! Pernah Ganti Nama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat ulang tahun Lisa BLACKPINK !!!!!

Lalisa Manoban alias Lisa BLACKPINK genap berusia 24 tahun berdasarkan usia Korea.

Member termuda BLACKPINK itu merayakan pertambahan usianya pada, Jumat (27/3/2020).

Sejak debut bersama BLACKPINK, cewek kelahiran Thailand itu tumbuh jadi idol yang dicintai para fans. Dikutip dari idntimes, Berikut 20 fakta unik tentang Lisa yang bikin BLINKS makin cinta. 1. Lisa pernah mengganti namanya dari Pranpiya Manoban ke Lalisa Manoban berkat anjuran peramal

2. Lalisa dalam bahasa Thailand berarti orang yang diberkati. Bagus ya namanya

3. Lisa menjadi satu-satunya peserta audisi yang lolos ajang pencarian bakat oleh YG Entertainment. Padahal, jumlah pesertanya mencapai 4.000 orang

4. Lisa menjadi trainee di YG Entertainment saat usianya masih 14 tahun. Ia jadi trainee selama lima tahun

5. Cewek setinggi 167cm ini dianggap memiliki kemampuan menari yang natural. Keputusan yang tepat deh menjadikan Lisa sebagai dancer BLACKPINK

6. Ia sempat kesulitan berkomunikasi dengan bahasa Korea. Satu-satunya kata yang ia bisa ucapkan adalah Annyeonghaseyo

7. Berkat belajar keras, Lisa kini juga fasih berbahasa Korea. Gak cuma itu, ia dapat berbicara bahasa Inggris, Korea, Thailand (bahasa ibu), Jepang, dan Mandarin. Daebak!

8. Sebelum debut dengan BLACKPINK, Lisa bersama B.I. eks iKON dan Mino WINNER ternyata pernah tampil di video klip Ringa Linga milik Taeyang BIGBANG

9. Cewek penyuka warna kuning ini menjadi artis non-Korea pertama di YG Entertainment

10. Di balik semangatnya saat di atas panggung, ternyata Lisa mudah ngantuk

11. Para staf menilai, Lisa adalah personel BLACKPINK yang punya kepribadian paling berbeda saat di atas dan belakang panggung

12. Di antara member BLACKPINK yang lain, Lisa terkenal paling suka belanja

13. Lisa paling suka minuman cola dan kentang goreng. Ada yang mau traktir?

14. Lisa menyukai pria yang lebih tua darinya, bisa memasak, dan perhatian. Ciyee~

15. Seandainya Lisa tak jadi debut bersama BLACKPINK, ia memilih jadi pramugari. Beruntung nih yang satu pesawat dengan Lisa

16. Ia pernah bergaya boyish saat jadi trainee. Namun, selama dengan BLACKPINK, Lisa paling suka dengan rambut bercat blonde

17. Red Velvet adalah kue favoritnya, sedangkan kalau di asrama ia suka makan ayam goreng

18. Lisa ngefans berat dengan Kehlani. Menanggapi itu, pelantun lagu Honey itu memberi emoji mata hati kepada BLINKS yang pernah mention dirinya di Twitter. Kehlani juga pernah menyukai foto Lisa di sosial media BLACKPINK

19. Jika dapat pergi ke masa depan, sahabat kecil Bambam GOT7 itu pengin ke usia 40 tahun

20. Terakhir, Lisa dapat menghafal gerakan tari hanya setelah sekali melihat

Itulah 20 fakta unik Lisa BLACKPINK. Ada yang mau nambahin? By the way, selamat ulang tahun, Lisa!