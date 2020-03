KABAR Duka, Aktor Senior Mark Blum Meninggal Dunia | Komplikasi Terinfeksi Virus Corona Covid-19

VIRUS Corona yang menjadi pandemi global terus merenggut korban jiwa.

Tak hanya dari kalangan rakyat biasa, keganasan virus yang pertama kali muncul di Wuhan China dan diidentifikasi sebagai SAR-CoV-2 itu juga menyasar para pesohor.

Terbaru, kabar duka datang dari aktor senior 'Hollywood', Mark Blum.

Pria yang dikenal luas sebagai aktor dari beberapa film dan serial itu meninggal dunia karena komplikasi dari virus corona.

Kabar duka ini di konfirmasi oleh Rebecca Damon, Executive Vice President grup teater The Playwrights Horizons and SAG-AFTRA melalui akun Twitternya @RebbecaDamonNYC.

"Dengan kesedihan yang mendalam, saya menulisuntuk berbagi berita bahwa teman kami dan mantang anggota dewan Mark Blum telah meninggal dunia karena komplikasi dari virus corona," kata Damon dalam cuitannya, dikutip dari Kontan.co.id.

Artis Hollywood Mark Blum (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA via KONTAN.CO.ID)

Sekedar info, Mark Blum juga merupakan anggota dewan Screen Actors Guild dan SAG-AFTRA yang bergabung sejak 2007-2013.

Mengutip dari Kompas.com Blum meraih penghargaan Obie Award untuk penampilannya di produksi Playwrights Horizons "Gus and Al' periode musim 1988-89.

Aktor berusia 69 tahun ini juga tampil dalam pertunjukan Broadway seperti Lost in Yonkers, The Best Man dan The Assembled Parties.

Blum memerankan tokoh Roberta Glass di dalam film Desperately Seeking Susan tahun 1985. Blum juga berperan sebagai Ivan Mooney di serial thriller Lifetime berjudul You tahun 2018 lalu.

