A Score to Settle Film Nicolas Cage dengan Adegan Seru, Lihat Sinopsisnya

PONTIANAK - Film 'A Score to Settle' merupakan film rilis pertama Nicolas Cage pada 2019. Film bertajuk 'A Score to Settle' atau memiliki judul 'Old Man'.

Pasalnya, Nicolas Cage merupakan aktor yang bekerja secara totalitas, dengan keluaran film-film yang setiap 2 bulan rilis pada 2018.

Antara lain seperti film Mandy, Looking Glass, 211, Spider-Man: Into the Spider Verse, Between Worlds.

Film tentang seorang mantan penegak untuk sindikat kejahatan setempat telah bersumpah untuk memberlakukan retribusi pada bos mafia.

Setelah 22 tahun dipenjara, satu-satunya hal yang mengalihkan rencananya yang kejam adalah hubungan baru yang ditemukan dengan putra kesayangannya.

Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Benjamin Bratt, Noah Le Gros, Mohamed Karim, Karolina Wydra, Ian Tracey, Alex Alegria, Carmel Amit.

Film yang berakhir dramatis, dan menawarkan kesempatan pada pemimpinnya untuk merinci karakter penuh penyesalan.

Usai menjalani hukuman 19 tahun penjara, mantan gangster yang bernama Frank Carver keluar.

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menyatukan kembali dengan putranya yang bernama Joey, seorang mantan pecandu narkoba yang kini bersih dan sadar.

Keteganga pun masih ada di sana, namun terhadap Frank Carver kembali menuju daerah lama.