Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Yuk Lihat Siapa yang Berada di Peringkat Pertama

I N D O N E S I A

S E P U L U H

Edisi: 26.03.2020

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

PONTIANAK - Mendukung dan mencintai musik tanah air itu sebuah keharusan. Agar musik tanah air bisa terus maju dan berkembang.

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten berikut ini:

NO ARTIST- TITLE

1 Goodnight Electric - -Dopamin

2 Ranu Pani - Pitaloka

3 Stars And Rabbit - Little Mischievous

4 Neonomora - I Wanna Believe In Love Again

5 Ardhito Pramono - Trash Talkin'

6 Moneva - Nobodybutu

7 Sal Priadi - Nyala

8 Chiki Fawzi, Meda Kawu & Vira Talisa - Panggilan Jiwa

9 Gigi - Pesan Yang Singkat

10 Diskoria - Serenata Jiwa Lara (Feat. Dian Sastrowardoyo)

