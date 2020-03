Profesor Ungkap Tanda Baru Seseorang Terkena Virus Corona | Bukan Hanya Demam, Batuk dan Sesak Napas

CORONA - Sebuah studi mengungkap adanya gejala kehilangan indra perasa dan penciuman bisa menjadi tanda terpapar virus corona dalam tubuh. Virus corona adalah virus pemicu COVID-19.

Orang tersebut, biasanya tidak memiliki gejala umum Covid-19, seperti demam dan batuk.

Sekira sepertiga pasien di Korea Selatan, China, dan Italia, yang dites positif Covid-19 mengaku penciumannya terganggu atau hilang.

Studi tersebut diungkap oleh ahli rinologi terkemuka di Inggris, sebagaimana dilansir Kompas.com.

Menurut ahli THT di Inggris, kondisi dengan gejala itu dikenal sebagai anosmia atau hyposmia.

"Di Korea Selatan, di mana pengujian dilakukan sangat luas, 30 persen pasien yang dites positif Covid-19 memiliki anosmia (hilangnya penciuman)," kata President of the British Rhinological Society Professor, Clare Hopkins, dan President of the British Association of Otorhinolaryngology, Professor Nirmal Kumar.

Sementara itu, para profesor mengungkapkan banyak pasien di seluruh dunia yang positif Covid-19 terinfeksi tanpa gejala demam tinggi atau batuk.

Mereka sulit mencium bau dan mengecap rasa.

Profesor Kumar mengatakan pasien yang lebih muda dapat menunjukkan hilangnya bau atau rasa.