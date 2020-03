Berikut Biaya Masuk Xpro Academy

PONTIANAK - Hallo Bun, bisa tolong dimuat kembali daftar biaya dari sekolah publik speaking dan kepribadian Xpro Academy di Pontianak.

Terima kasih

08575439xxxx

Hallo juga bun, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami.

Xpro Academy merupakan sekolah publik speaking dan Kepribadian yang baru di kota Pontianak.

• Edi Kamtono Ancam Segel dan Tutup Warkop Yang Tetap Layani Makan dan Minum di Tempat

Lembaga ini menyediakan beberapa kelas yaitu

Kelas Publik speaking dan etika kepribadian

- General Class : Rp 1.500.000 per orang (minimal 10 orang)

- Private Class : Rp 2.500.000 per orang (minimal 2 orang)

Kelas Pengembangan diri

- From Collage to career : Rp 500.000 per orang (minimal 10 orang)

- Bussines Presentation Class : Rp 1.000.000 per orang (minimal 5 orang)

Adapula kelas khusus Perusahaan yaitu

Kelas Publik Speaking dan Kepribadian bagi karyawan

- Lebih dari 30 orang : Rp 1.000.000 per orang

- Kurang dari 30 orang : Rp 1.500.000 per orang

Kelas English for Publik Speaking

- Lebih dari 30 orang : Rp 2.000.000 per orang

- Kurang dari 30 orang : Rp 2.500.000 per orang

Untuk pendaftaran dan informasi lebih jelas bisa dilakukan melalui email : xproacademy.id@gmail.com

Instagram : @xproacademy

WhatsApp : +62 852- 4521- 5699

Anggita Dahayu

Public Speaking trainer and Communication Specialist