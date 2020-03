Bantu Perangi Virus Corona, Rihanna Sumbang Rp 80 Miliar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rihanna dilaporkan menawarkan bantuan USD 5 juta atau senilai Rp 80 miliar untuk membantu perangi virus corona di dunia.

Termasuk diantaranya ventilator senilai USD 700 ribu untuk negara asalnya, Barbados.

Dilansir dari TMZ, RiRi akan memberikan donasinya melalui yayasan miliknya, Clara Lionel Foundation.

Uang itu juga akan digunakan untuk mendukung ketersediaan pangan, membeli peralatan medis untuk dokter dan perawat di garis depan.

Dan memberikan bantuan tes covid-19 di negara-negara rentan seperti Haiti dan Malawi.

Dilansir dari People, sumbangan Rihanna ini akan disalurkan pada sejumlah yayasan.

Di antaranya Direct Relief, Partners In Health, Feeding America, the International Rescue Committee, dan COVID-19 Solidarity Response Fund di bawah World Health Organization (WHO).

Sebagian dari sumbangannya juga akan digunakan untuk membeli ventilator untuk Barbados, di mana dua kasus baru Covid-19 dilaporkan minggu ini, menjadikan total enam kasus.

Menurut Kevz Politics, Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, telah mengumumkan bahwa penyanyi 'Umbrella' ini telah menawarkan USD 700 ribu atau Rp11 miliar untuk pembelian ventilator.

Rihanna memang terkenal dengan pekerjaan sebagai duta besar di negara asalnya, Barbados.

Pada tahun 2018, ia diangkat menjadi ‘Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary’, sebuah peran yang melibatkan promosi pendidikan, pariwisata, dan investasi untuk Barbados.

Ini menyusul sejumlah peran duta lainnya untuk Barbados yang telah disandang oleh Rihanna, termasuk salah satunya duta besar untuk budaya pada 2008.

Sumber: Sonora.id