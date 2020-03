DPRD Bersama Pemkot Pontianak Segera Bahas Revisi APBD Untuk Penanganan Wabah Covid - 19

PONTIANAK - Pengamat Ekonomi Kalbar mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan

revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan wabah virus corona.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Wakil DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zarin mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama Wali Kota Pontianak akan membahas revisi APBD untuk penanganan virus corona di Kota Pontianak.

"Inikan langkah politik. Sehingga harus di kompromikan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Karena sebelumnya, di sana ada anggaran yang sudah di sahkan terlebih dahulu," ujarnya, Senin (23/3/2020).

Lebih lanjut, Firdaus sangat mendukung adanya intruksi dari Presiden RI tersebut di tengah bencana Covid-19 ini.

"Tentunya, kami harus lakukan dahulu pertemuan bersama pemerintah, membahas ini. Setelah itu, akan ada langkah selanjutnya untuk penanganan virus corona ini," imbuhnya.

Berkaitan dengan revisi anggaran, Firdaus menuturkan. Dari pihak legislatif akan memberikan masukan dan saran kepada eksekutif.

"Berapa anggaran yang harus ditambah dan anggaran tersebut dialokasikan untuk apa saja, harus jelas dan tepat sasaran," ungkapnya.

Firdaus juga menambahkan, apapun kebijakan atau langkah yang diambil dalam penanganan Covid-19 ini di Pontianak, harus berdasarkan data by name by address yang valid.

"Kita harus tahu, berapa anggaran yang akan digunakan untuk membantu masyarakat di tengah wabah virus corona. Serta siapa saja sasaran yang akan kita berikan bantuan," pungkasnya. (*)

