Artis Cantik Andrea Dian Istri Ganindra Bimo Positif Terinfeksi Virus Corona, Banjir Dukungan

Kabar kurang mengenakkan datang dari artis peran Andrea Dian.

Artis cantik yang bernama lengkao Andrea Dian Indria Sari Setiawan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19.



Hal ini disampaikan langsung oleh Andrea Dian melalui akun Instagram-nya, Minggu (22/3/2020).



"Aku positif terinfeksi Covid-19," tulis Andrea di keterangan unggahannya



Istri Ganindra Bimo ini berpesan kepada semua orang yang belum lama telah berinteraksi dengannya untuk bisa melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin.

"Hey kamu.... cintaku ! Nafasku ! Hidupku ..... Enggak mudah memang kita berdua menempuh perjalanan tahun ke 8 ini . Banyak sekali suka duka kita berdua laluin bersama, sampe ke titik ini," kata Bimo seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (21/3/2020).



Namun, Ganindra Bimo tidak menyebutkan penyakit apa yang sedang diidap oleh sang istri.



Ganindra Bimo hanya menyebut bahwa ia percaya Andrea bisa kuat melewati proses penyembuhan kesehatannya.



Tak lupa, Bimo juga memberikan kata-kata yang menguatkan Andrea Dian sekaligus memintanya agar tidak menyerah dan fokus pada pemulihan kesehatannya.



"Inget, ada aku di hidupmu 24/7! Belum lagi sejuta teman-teman kamu yang juga sayang dan cinta kamu banget. Dan pastinya SELALU ada Tuhan yang mendampingi setiap langkah & nafasmu. So... jangan pernah sedetik pun kamu menyerah & merasa sndiri. We are here for u baby!" ucap Bimo.

Usai mengumumkan dirinya positif terinfeksi virus corona, aktris Andrea Dian langsung dibanjiri dukungan dan suntikan semangat.



Baik dari rekan-rekan artis, sahabat, maupun warganet.



Unggahan Andrea Dian di akun Instagram-nya, Minggu (22/3/2020), dipenuhi 859 komentar.



Istri pesepak bola Irfan Bachdim, Jennifer Bachdim, salah satu orang pertama yang mengirimkan dukungan moril kepadanya.



"Sayangku get well soon. God Speed. I miss you and love you, sending prayers," tulis Jennifer disertai tiga emoji hati.



"In the name of Jesus you already healed sayang, keep your faith ya. Will def pray for you Bimo," tulis Melaney Ricardo.



"GOD SPEED," tulis Chicco Jerikho.



Ada pula Wulan Guritno, Audy Item, dan Ussy Sulistiawaty.



"Love you strong lady.. keep the spirit.. sending my love and prayers..," tulis Wulan Guritno.



"Bismillah. Semoga cepat pulih total sayang..." tulis Ussy Sulistiawaty.



"Ndreee cepat pulih ya. Sehat! Sehat! Sehat! Stay strong," tulis Tyas Mirasih.



"Semangat sayang... kuat... God speed," tulis Audy Item.



"Ndre.. cepat sembuh... Kuat.. yah kamu. Sampaikan salam kuat untuk teman-teman yang lain di sana," tulis Poppy Sovia.



Adapun, Andrea mengumumkan dirinya positif virus corona pada Minggu (22/3/2020).



Andrea mengaku pada awalnya mengalami demam, lalu sempat diagnosis DBD ketika memeriksakan diri ke rumah sakit.



Setelah memutuskan untuk tes swab, barulah diketahui ia positif terinfeksi virus corona.



Ia pertama kali mengetahui kondisi tersebut pada 18 Maret 2020.



Saat ini, Andrea telah menjalani isolasi sesuai arahan protokol kesehatan di sebuah rumah sakit.