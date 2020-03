Legenda Musik Country Kenny Rogers Meninggal Dunia, Keluarga Ungkap Penyebabnya

Dunia hiburan musik global kembali berduka.

Penyanyi yang juga legenda musik country dunia Kenny Rogers meninggal dunia.

Kenny Rogers yang pernah merajai puncak tangga lagu di era tahun 70-andan 80-an, meninggal dunia di usia 81 tahun dan dalam keadaan damai dengan dikelilingi anggota keluarga tercinta.

"Rogers meninggal dunia dalam damai di rumah dengan penyebab alamiah di bawah perawatan rumah sakit dan dikelilingi anggota keluarga," kata perwakilan keluarga dilansir dari variety.com, Sabtu (21/3/2020).

Tak hanya itu, pihak keluarganya juga merilis pernyataan berikut melalui halaman Twitter penyanyi untuk mengkonfirmasi berita pada 21 Maret, beberapa jam setelah ia meninggal pada malam 20 Maret.

“Keluarga Rogers sedih mengumumkan bahwa Kenny Rogers meninggal semalam pada pukul 10:25 PM pada usia 81 tahun, ”bunyi pernyataan itu dilansir dari hollywoodlife.com

Pernyataan keluarga Rogers berlanjut ke daftar beberapa prestasi yang Kenny capai di industri musik selama karirnya yang termasyhur.

"Dalam karir yang membentang lebih dari enam dekade, Kenny Rogers meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada sejarah musik Amerika," lanjut pernyataan itu.

“Lagu-lagunya telah disukai pecinta musik dan menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Lagu-lagu top-hits seperti "The Gambler," "Lady," "Islands In The Stream," "Lucille," "She Believes In Me," dan "Through the Years" hanyalah beberapa lagu Kenny Rogers yang telah menginspirasi generasi seniman dan penggemar yang sama. "

