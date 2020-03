Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Terhadap Dollar Hari Ini Jumat (20/3): Mata Uang Indonesia Kian Terpuruk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kembali, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot Jumat (20/03/2020) terus semakin terpuruk.

Bahkan menembus level psikologis 16.000.

Dilansir dari data Bloomberg, pukul 10.06 WIB, di pasar spot rupiah berada di posisi Rp 16.038 per dollar AS.

Melemah 0,79 persen dibandingkan penutupan kemarin pada 15.913. Posisi ini merupakan yang terlemah dalam 22 tahun terakhir.

• Indonesia Gunakan Fasilitas Obrolan Elektronik Chatbot Covid-19 Melalui WhatsApp

Sementara itu untuk kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 16.273 per dollar AS.

Melemah melemah 3,57 persen dibandingkan sebelumnya pada 15.712. Hal itu juga merupakan rekor terburuk sejak krisis moneter 1998 lalu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sentuh Rp 16.038 Per Dollar AS, Rupiah Catat Rekor Terburuk 22 Tahun"

Rupiah Terpantau Lemah Sejak Awal Perdagangan Jumat (20/3/2020)

Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal perdagangan di pasar spot Jumat (20/3/2020) terpantau melemah.

Mengutip data Bloomberg, pada pukul 08.20 WIB rupiah berada pada level Rp 15.962 per dollar AS atau melemah 50 poin sebesar 0,31 persen dibanding penutupan Kamis Rp 16.012 per dollar AS.