Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Stars And Rabbit - Little Mischievous Duduki Peringkat Pertama

Stars And Rabbit - Little Mischievous

PONTIANAK - Mendukung dan mencintai musik tanah air itu sebuah keharusan. Agar musik tanah air bisa terus maju dan berkembang.

Jika kamu dengerin radio Volare, pada pukul 11.00-12.00 wib, kamu akan dipandu dengan penyiar ketche Febi Resiana, dengan top ten berikut ini:

NO ARTIST- TITLE

1 Stars And Rabbit - Little Mischievous

2 Goodnight Electric - -Dopamin

3 Ranu Pani - Pitaloka

4 Sal Priadi - Nyala

5 Neonomora - I Wanna Believe In Love Again

6 Ardhito Pramono - Trash Talkin'

7 Anindityo - Perspektif

8 Moneva - Nobodybutu

9 Chiki Fawzi, Meda Kawu & Vira Talisa - Panggilan Jiwa

10 Dream Coterie - Love, Fire, Desire