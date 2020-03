Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants Masuk Peringkat Pertama

Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Pearl Jam - Dance Of The Clairvoyants

2 The 1975 - Me & You Together Song

3 Soccer Mommy - circle the drain

4 Real Estate - Paper Cup (feat. Sylvan Esso)

5 Hayley Williams - Simmer

6 Hot Chip - Positive

7 Celeste - Stop This Flame

9 Mac Miller - Hands Me Down

10 Talk Show - Banshee