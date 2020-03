Black Widow Gagal Tayang 1 Mei 2020, Disney Umumkan Film yang Dibintangi Scarlett Johansson Ditunda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Black Widow, film garapan Marvel yang dibintangi Scarlett Johansson ditunda lantaran penyebaran virus corona semakin meluas.

Kabar penundaan tersebut diumumkan oleh Disney pada Selasa (17/03/2020) kemarin.

Melansir CNN, rencananya, film Black Widow dijadwalkan tayang pada 1 Mei 2020 mendatang.

Setelah diumumkan ditunda, perusahaan tidak memberikan tanggal rilis baru untuk film tersebut.

Final Trailer Black Widow Dirilis, Menampilkan Aksi Scarlett Johansson dan Florence Pugh (IMDb.com)

Lebih jauh, Disney (DIS) juga mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda The Personal History of David Copperfield.

Film tersebut dijadwalkan tayang dibioskop pada 8 Mei 2020 mendatang.

Tak hanya dua film itu saja, The Woman in the Window yang dijadwalkan diputar di bioskop pada 15 Mei 2020 juga ditunda.

Sekali lagi disebutkan, perusahaan tidak mengatakan kapan akan merilis film-film tersebut.

Meski tidak mengejutkan, penundaan rilis Black Widow patut diberitakan.

Karakter Black Widow yang diperankan Scarlett Johansson. ((IMDb))

Mengingat wabah virus corona telah menghancurkan industri teater.

Film blockbuster seperti No Time To Die, F9, dan garapan Disney sendiri, Mulan semua telah ditunda.

Black Widow adalah film terbaru di dunia sinematik dari Marvel Studios.

Black Widow direncanakan membuka musim film musim panas, yang bisa dibilang waktu paling menguntungkan di Hollywood.

Menurut Comscore (SCOR) film-film Marvel Studios telah menghasilkan lebih dari 22 miliar dolar di seluruh dunia.

Film dari Marvel Studios, Avenger: Endgame tahun lalu menjadi film terlaris dalam sejarah.

Film Black Widow dijadwalkan akan tayang pada 1 Mei 2020 mendatang (imdb.com)

Simak Trailernya Berikut Ini:

